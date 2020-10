Vincenzo Ciuro sur la situation du Barça: «Le club était en crise cet été, il l’est toujours en automne»

Juventus – Barcelone, ou les retrouvailles entre deux mastodontes européens. Un choc attendu par toute la planète foot depuis le tirage au sort de la phase de groupes de cette Ligue des champions.

Vincenzo, Cristiano Ronaldo, testé positif, brillera par son absence ce mercredi pour le choc contre le Barça de Lionel Messi.

Il est clair que ça ne sera pas le même match avec ou sans le Portugais. Qu’on le veuille ou non, l’affiche perd un peu de saveur et d’émotion. Tout le monde, observateurs et supporters compris, attendait les retrouvailles entre ces deux légendes. Deux joueurs qui ont tout gagné durant de nombreuses années et qui ont été au cœur d’une véritable rivalité sportive quand Ronaldo était encore au Real Madrid. C’est évidemment dommage, mais on n’attendra encore davantage la manche retour.