Carlsberg maintient le cap au 3e trimestre

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires net a toutefois perdu près de 7%, à 17,26 milliards de couronnes (2,32 milliards d'euros) mais en volume, le nombre de boissons vendues a augmenté de 2,4%, à 39,5 millions d'hectolitres, selon le rapport publié mardi soir.

Comme la Bourse de Copenhague l'y autorise, Carlsberg, numéro 4 mondial du secteur, ne publie plus son résultat net que tous les six mois et se contente du chiffre d'affaires pour le trimestre.

Affecté au premier semestre par la fermeture de très nombreux débits de boisson à cause de la crise du coronavirus, le groupe table en 2020 sur une diminution du bénéfice d'exploitation d'un pourcentage à un chiffre dans la partie moyenne contre une diminution d'un pourcentage à un chiffre dans la partie haute annoncée précédemment.