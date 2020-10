Les gravats enchantés de Michel Couturieur s’exposent à Charleroi

Cela fait vingt ans que Michel Couturier (1957) arpente et questionne les paysages (péri)urbains, tissant des liens entre passé et présent, entre traces mythologiques et signes contemporains. De la photographie, il a lentement dérivé vers la vidéo et le dessin, offrant à travers ses expositions de voyager entre les médiums pour (se) raconter une histoire à la fois spatiale et sociologique, matérielle et poétique. Mais d’une poésie âpre, rude : celle de lieux que Couturier estime inhabitables, à la rencontre desquels il se rend pour tenter, malgré tout, de voir comment on les occupe, comment on y vit.