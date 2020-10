Une pièce pour considérer la chance d’être vivant

Dans « D’autres vies que la mienne », Emmanuel Carrère célèbre la vie et l’amour au-delà des catastrophes intimes et collectives. Voilà qui prend une dimension brûlante au Jean Vilar aujourd’hui.

S i l’on savait à quoi on s’expose, on n’oserait jamais être heureux. » Cette phrase, extraite du Poisson-Scorpion de Nicolas Bouvier et reprise dans D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, résonne étonnamment avec l’époque que nous vivons. Nous ne nous doutions pas, la saison dernière, en découvrant l’adaptation du roman à la Tricoterie, à Bruxelles, dans une mise en scène de Claude Enuset, que la pièce prendrait une telle dimension à sa reprise, en pleine crise sanitaire, à Louvain-la-Neuve.