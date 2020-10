entretien

Puisqu’il compte aujourd’hui à son actif autant de films en prises de vues réelles que de films d’animation, on se dirait bien que ces derniers commencent peu à peu à devenir le second métier naturel de Joann Sfar. « La chance que j’ai, note-t-il , c’est qu’on me laisse aller de l’un à l’autre sans trop me poser de questions. Ça me permet de beaucoup m’amuser. Mais le centre de mon métier reste la bande dessinée. »