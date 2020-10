Une fuite vers nulle part

Maytén veut se rendre à Confluencia, au kilomètre 560 de la route 203. Malgré les inondations qui ont envahi la région et coupent la circulation, elle tient à retrouver Parker, avec qui elle a quitté auparavant la foire où elle travaillait et son mari qui dirigeait cette entreprise en déclin. La Patagonie est vaste, des camions la traversent sans cesse, avec des chargements plus ou moins légaux, plutôt moins que plus, et leurs chauffeurs se retrouvent dans des endroits improbables, dans le genre des rendez-vous flous que fixe à Parker, de loin en loin, un journaliste obsédé par des sujets qui n’intéressent que lui.