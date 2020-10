Coronavirus: la répartition des patients entre hôpitaux bientôt contraignante

La conférence interministérielle santé a décidé de rendre la répartition des patients entre hôpitaux contraignante, estimant que « les principes et règles des plans de distribution ne sont pas toujours respectés partout ».

Les initiatives se multiplient pour désengorger les hôpitaux du pays, submergés par la deuxième vague du nouveau coronavirus. Outre l’extension des unités covid dans certains hôpitaux et le passage en phase 2A, certains hôpitaux veulent se tourner vers des centres de revalidation, comme le CHR de la Citadelle vient de le faire en passant un partenariat avec des maisons de repos des environs.

Plusieurs options sont sur la table au niveau de la Région wallonne afin de soulager les hôpitaux les plus durement touchés, elles devaient être finalisées, tranchées et présentées très rapidement, confirme mercredi midi le cabinet de la ministre Christie Morreale.

Les hôpitaux du pays doivent être passés à la phase 2A pour le début de la semaine prochaine, soit notamment consacrer 60 % des lits de soins intensifs aux patients covid (1.200 lits sur un total de 2.000) et réserver six fois plus de lits à ces patients dans les autres services.