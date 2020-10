Caricatures de Mahomet: la France dénonce «les tentatives de déstabilisation»

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a souligné « la très grande unité européenne » autour de ses valeurs à propos des critiques de la Turquie et de pays musulmans sur les caricatures de Mahomet.

La France « ne renoncera jamais » à ses valeurs malgré « les tentatives de déstabilisation », a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, soulignant « la très grande unité européenne » face aux critiques de la Turquie et de pays musulmans sur les caricatures de Mahomet.

« Malgré les intimidations, la France ne renoncera jamais à ses principes et à ses valeurs et notamment à la liberté d’expression et à la liberté de publication », a répondu M. Attal à l’issue du Conseil des ministres à propos du nouvel épisode de la crise diplomatique avec la Turquie.

La France fait l’objet « d’une menace terroriste accrue ces derniers jours, nourrie par des appels à la haine », mais qui « nous conforte dans notre volonté de lutter sans relâche contre l’islamisme et tous ses avatars », a ajouté le porte-parole du gouvernement, sans plus de précisions.