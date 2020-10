Toutes les compétitions de hockey à l’arrêt en Belgique

La Fédération belge de hockey a décidé de clarifier la situation suite à l’évolution très négative des conditions sanitaires dans notre pays mais surtout, après l’entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement au niveau fédéral, communautaire et régional. Les Organes d’Administration des trois entités (ARBH, VHL et LFH) se sont réunis ces derniers jours afin de prendre les décisions les plus cohérentes possibles.

« La décision principale est d’arrêter toutes les compétitions, aussi bien en Wallonie, à Bruxelles, qu’en Flandre. La décision d’appliquer cette mesure pour toutes les catégories d’âge et pour tout le territoire belge – alors qu’en Flandre et en Wallonie, les matchs pour les catégories U7-U12 pourraient en théorie se poursuivre – a été motivée par la volonté de participer de la façon la plus forte possible, aux efforts demandés à chacun, dans le cadre de la lutte contre le virus. Les matchs amicaux sont également interdits. »