UCLouvain: la transition, mot-clé du développement

L’UCLouvain s’inscrit dans une véritable transition sociale et écologique. « On a un peu trop tendance à penser que l’université se concentre uniquement sur le niveau académique. Il ne s’agirait donc pour elle que de construire des bâtiments universitaires ou de les rénover (comme les halles universitaires et les tours de la faculté d’agronomie actuellement en cours de rénovation). En réalité, son empreinte beaucoup plus large est liée au développement et à l’évolution des villes où elle est présente (Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Mons) mais aussi de la province et de la région wallonne », commente Nicolas Cordier, responsable du développement urbain et régional de l’UCLouvain.