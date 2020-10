Coronavirus: Sophie Wilmès quitte les soins intensifs mais reste hospitalisée

Sophie Wilmès quitte les soins intensifs, a-t-elle annoncé sur Twitter. Hospitalisée depuis le 21 octobre, la ministre des Affaires étrangères restera encore à l’hôpital.

« Mon état de santé me permet de quitter les soins intensifs mais je resterai encore un peu à l’hôpital. Vos nombreux messages d’affection et de soutien m’ont beaucoup touchée et m’ont donné de la force. Je remercie encore tout le personnel soignant qui fait preuve au quotidien d’un immense dévouement et de professionnalisme. Aidons-les à prendre soin de nous. Et prenez soin de vous. Restez chez vous. »

« Son état est stable mais nécessite un encadrement professionnel », avait expliqué Steve Detry, le président des Jeunes MR, il y a une semaine. « Elle est prise en charge par un personnel soignant compétent et attentif. »