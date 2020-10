Mont-Saint-Guibert: avec l’Orne, Eaglestone tire un trait définitif sur les anciennes papeteries

Reléguées aujourd’hui au rayon des souvenirs, les papeteries vont céder la place à un vaste projet immobilier qui placera encore un peu plus l’entité de 7.000 âmes au centre des attractions de la province.

Baptisé les Jardins de l’Orne, en référence à la rivière qui l’arrose, le projet s’étend sur 9 hectares et comporte pas moins de six phases dont la plupart sont déjà achevées. Jusqu’à cet été, il était développé (depuis 2011) par la société REIM pour le compte du fonds d’investissement Ginkgo, spécialiste dans la revalorisation durable de sites pollués en Europe.

La clôture du fonds dans lequel était logé le projet approchant à grands pas, Eaglestone a senti le bon coup et est entré dans la danse en acquérant la société Les Jardins de l’Orne, propriétaire et titulaire des permis de la réhabilitation du site. Entamée en juin, l’affaire fut conclue le mois suivant car un projet avec permis déjà octroyé ne court pas les rues et permet, surtout, une commercialisation immédiate.