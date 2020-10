Immobilier: le Brabant wallon, une province attractive où il fait bon investir

Malgré des prix (parfois très) élevés, le Brabant wallon est l’une des provinces du pays qui affichent les meilleurs rendements au niveau de l’immobilier résidentiel. Le covid et la généralisation du télétravail devraient encore en augmenter l’attractivité.

Le marché résidentiel du Brabant wallon a beau être un « petit » marché en termes de transactions (seulement 3,5 % du marché belge), il est incontestablement le the place to be pour investir. D’autant que l’activité immobilière y a enregistré un boom record de 13,9 % en 2019. C’est mieux que dans toutes les autres provinces du pays.

L’année dernière, le prix moyen d’une maison s’est chiffré à 336.605 euros. C’est 4 % de plus qu’en 2018 et 30 % de plus qu’au niveau national, ce qui fait de la maison un des meilleurs rendements de tout le territoire belge. Attention : la catégorie des « maisons » telle que définie par les notaires ne reprend pas les villas de luxe.