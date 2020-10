Coronavirus: Jan Jambon n’exclut pas que les mesures flamandes entrent en vigueur plus tôt

Après la Wallonie vendredi, et la Région bruxelloise samedi, le gouvernement flamand a décidé à son tour mardi soir de resserrer la vis face au rebond épidémique du coronavirus.

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) n’exclut pas d’appliquer plus tôt que prévu certaines des mesures anti-corona annoncées mardi soir par son gouvernement et dont l’entrée en vigueur n’était normalement prévue que d’ici vendredi soir, a-t-il indiqué mercredi devant le Parlement flamand.

Il pourrait s’agir de mesures sanitaires pour lesquelles les entités fédérées et le Fédéral cherchent actuellement un consensus, a-t-il ajouté. Si un accord est trouvé, ces mesures seraient alors appliquées « aussi vite que possible, et avant ce qui avait été annoncé ».

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a entre-temps fait savoir que les mesures pour lesquelles un consensus a été atteint seront d’application dès minuit ce soir.