«La région du Caucase en proie à la violence: les Arméniens du Nagorno-Karabagh ont droit à la vie, leur autodétermination est légitime»

Le silence assourdissant de la communauté internationale face à la violence qui embrase le Nagorno-Karabagh nous amène à prendre la plume. En tant que parlementaires et académiques, plusieurs d’entre nous ont pu découvrir ces dernières années cette région montagneuse, le Nagorno-Karabagh, qui entretient de façon vivace un véritable régime démocratique. Sur place, les échanges avec les représentants de la majorité tout comme de l’opposition, les rencontres avec les acteurs d’un réseau associatif indépendant et bien implanté, tout comme les discussions avec les médias d’obédiences diverses nous ont démontré le caractère indubitable de cette démocratie. Et donc, enclavé aux confins de l’Azerbaïdjan, de la Turquie et de l’Iran, des « modèles » de pouvoirs forts pour ne pas dire totalitaires, le Nagorno-Karabagh, appuyé par l’Arménie, fait réellement figure d’exception démocratique. Si la communauté internationale perdure dans son silence, elle signera l’arrêt de mort d’une population d’origine arménienne qui ne demande qu’à vivre en paix et faire valoir son droit à l’autodétermination. Une revendication légitime face à l’histoire qui ne les aura pas épargnés. Les faits parlent d’eux-mêmes Les Arméniens d’Azerbaïdjan ont été soumis de façon répétée à des massacres organisés, entre autres à Soumgaït (25-27 février 1988), Kirovabad (23 novembre 1988), Bakou (12-19 janvier 1990), et Maragha (10 avril 1992). On doit constater que, depuis la chute de l’URSS, leur sécurité n’a pas été garantie dans le territoire de la République d’Azerbaïdjan. Pire, depuis des années, les autorités azerbaïdjanaises tiennent une rhétorique prônant la « destruction » des Arméniens. La destruction systématique des villes et des infrastructures civiles et religieuses arméniennes en Azerbaïdjan ne permet pas de penser que les populations arméniennes connaîtront la sécurité dans, le cas échéant, un nouvel environnement géré par l’Azerbaïdjan.

Le travail de mémoire a été refusé par la Turquie « Il n’y a pas de paix durable sans justice or la justice ne se négocie pas » a déclaré le prix Nobel 2018, le docteur Denis Mukwege. Les Arméniens sont en attente de cette paix durable. Plus d’un siècle après le génocide des Arméniens par les Turcs, la non-reconnaissance de ces faits par la Turquie place la communauté arménienne en grand danger. D’abord en Turquie même. Même si les Arméniens et les Turcs partagent une vie commune de longue date, ceux qui affichent leurs origines arméniennes ne se sentent plus en sécurité. Faut-il rappeler l’assassinat du journaliste et écrivain arménien Fırat Hrant Dink le 19 janvier 2007 à Istanbul devant les locaux de son journal bilingue Agos.