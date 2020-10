Marylène Patou-Mathis au «Soir»: «L’histoire a longtemps été écrite par des hommes»

Dans son dernier essai, la préhistorienne explique que l’homme préhistorique est aussi une femme et, plus généralement, révoque le biais « sexiste » des vieux livres d’histoire.

Pour Marylène Patou-Mathis, le système patriarcal est sur la fin et doit être remplacé par un autre, à construire ensemble. - Dominique Duchesnes.

Jusqu’au dernier tiers du XXe siècle, on pouvait voir, dans les manuels scolaires, des chromos montrant la « femme des cavernes » attendre le retour de son chasseur de « mari » en vaquant à quelque occupation domestique étrangement contemporaine. Ces stéréotypes, qui ont la vie dure et ne se limitent pas à la préhistoire, Marylène Patou-Mathis, directrice de recherches au CNRS et spécialiste des Néandertaliens, les « démonte » dans son essai L’homme préhistorique est aussi une femme, sous-titré Une histoire de l’invisibilité des femmes, qui vient de sortir aux éditions Allary.

Sur quoi peut-on se fonder pour déterminer la répartition des rôles entre hommes et femmes à la préhistoire ?