L’histoire reconstituée d’une famille

Dans « Le tailleur de Relizane », Olivia Elkaim met en scène ses grands-parents tels qu’ils ont vécu la Guerre d’Algérie et l’installation en France.

Le passé que l’on croit oublié, effacé, digéré, vous saute parfois à la figure comme une bête féroce qui n’entend pas faire la paix avec ce qui n’a pas été résolu. Il en est allé ainsi, semble-t-il, pour Olivia Elkaim, jusqu’au moment où une rupture dans son présent a rappelé en foule les souvenirs qui n’étaient pas les siens – ceux de sa famille, qui lui appartenaient donc quand même un peu. « L’Algérie ? C’était un folklore à leur table, rien de plus. » A la table des parents et grands-parents, elle entendait l’accent pied-noir, elle mangeait du couscous. Et après ? Rien. Puis la boîte à secrets s’ouvre…