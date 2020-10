Nuisances des avions: l’État condamné à payer plusieurs millions d’euros de dommages

La Cour d’appel a condamné, dans un arrêt du 22 octobre dernier, l’État belge à payer plusieurs de millions d’euros à plus de 300 riverains de la piste 02/20 de l’aéroport national. Motif : il a permis depuis 2004 un usage préférentiel de cette courte piste initialement destinée jusqu’alors à une fonction accessoire.

La hauteur du montant repose sur une estimation de l’association Wake-up Kraainem, au départ des montants évoqués dans l’arrêt en fonction de l’exposition des uns et des autres aux niveaux de bruit. Il n’y a plus d’appel possible de cette décision.