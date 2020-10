Coronavirus: l'Absym craint une pénurie de généralistes pour affronter la 2e vague

Outre le personnel hospitalier, les médecins généralistes sont également soumis à une forte pression en raison du nombre croissant d’infections au coronavirus. «La première vague n’est pas encore complètement digérée et la deuxième promet d’être encore plus lourde», redoute ainsi mercredi Dirk Scheveneels, vice-président de l’Association belge des syndicats de médecins (Absym). «Il est urgent d’abaisser la courbe, sinon beaucoup de médecins généralistes vont venir à manquer», met-il en garde.

Le nombre record d’admissions quotidiennes a été battu mardi avec 689 entrées à l’hôpital. Mais les médecins généralistes reçoivent aussi, de leur côté, de plus en plus de patients souffrant du coronavirus. «Il y a quelques semaines, nous voyions une moyenne de 1 à 2 infections Covid par semaine dans les cabinets de médecine générale. J’estime que cette semaine il y aura en moyenne entre 10 et 20 cas», selon Dirk Scheveneels, médecin généraliste dans le sud d’Anvers.