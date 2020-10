Plus de 4 investisseurs sur 10 déclarent investir dans des fonds d'investissement durables

L'étude a aussi révélé que la majorité (81%) des investisseurs belges souhaitent investir dans des fonds qui ne compromettent pas leurs convictions personnelles, bien que les "milléniaux" belges (88%) soient sensiblement plus nombreux à suivre cette tendance.

Pour 46% des investisseurs belges, l'attrait de l'investissement durable réside dans son impact environnemental plus large, tandis que 35% d'entre eux ont mis en avant son potentiel de rendements supérieurs.

Quatre investisseurs belges sur 10 ont déclaré que les gestionnaires devaient se désengager des entreprises évoluant dans le secteur des énergies fossiles afin de limiter leur capacité de croissance.

Schroders a mené le sondage en ligne auprès de plus de 23.000 personnes investissant au départ de 32 pays à travers le monde, répartis en Europe, en Asie, sur le continent américain et dans d'autres régions. Un investisseur correspond à toute personne envisageant d'investir au moins 10.000 euros durant les 12 prochains mois et ayant modifié ses placements au cours des 10 dernières années.