Darwin Nunez, de la théorie à la pratique

Entre le statut de grand espoir du football mondial et celui de superstar incontestée de la planète, il y a une évolution, une sélection naturelle qui se fait au fil des saisons, au fil des buts marqués… ou pas. À seulement 21 ans, Darwin Nunez l’a déjà bien compris : entre ce que l’on attend de lui et ce qu’il faut faire sur le terrain, il y a forcément un grand pas à franchir pour celui que l’on compare déjà à Edinson Cavani. « C’est un poids, une responsabilité pour moi, car Edinson m’a incité à venir ici. Mais je ne me compare pas à lui. Je suis là pour apprendre dans un très grand club. »

Mais il faut avouer que le jeune Uruguayen apprend très vite ! Auteur de quatre buts (dont un triplé en Europa League la semaine dernière, à Poznan) et cinq passes décisives depuis son arrivée à Lisbonne, Darwin Nunez a été décisif sur six de ses sept premiers matches avec Benfica. Il compte aussi deux sélections et un but avec la Celeste. C’est ce qu’on appelle, dans le milieu, un nouveau phénomène…