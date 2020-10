Coronavirus: à nouveau surpeuplées, les prisons peinent à freiner l’épidémie

Au début décembre dernier, alors que personne en Europe ne pensait encore au covid, le signal d’alarme était tiré : avec 10.883 personnes incarcérées dans les prisons belges, ces dernières avaient atteint leur niveau le plus élevé en quatre ans. Mais alors que la pandémie prend une très inquiétante ampleur, dans les prisons, on est revenu presque au même nombre aujourd’hui puisque mercredi, on comptait 10.694 prisonniers. C’est 1.119 détenus de trop par rapport à la capacité normale, hors problèmes sanitaires, des 36 établissements pénitentiaires du pays.