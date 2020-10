Toby Alderweireld, Anvers dans la peau

Ce sera le premier mais certainement pas le dernier. Ce jeudi, Toby Alderweireld disputera son premier match professionnel sur le sol anversois. Son sol, le défenseur de Tottenham étant né et ayant grandi dans la métropole. Un moment spécial que le Diable rouge compte bien réitérer lui qui est déterminé à finir sa carrière en Belgique.

Un dessin vaut mieux qu’un long discours. Un tatouage ancré dans votre peau encore davantage. Surtout quand vous choisissez une partie du corps que vous ne pouvez pas cacher. Depuis 2012, Toby Alderweireld dévoile sur son bras droit une représentation de la cathédrale « Onze lieve vrouw » d’Anvers. Lieu de son mariage mais aussi et surtout l’un des emblèmes de sa ville natale. Un témoignage de son affection pour la métropole aussi connue pour son port, ses nombreuses bijouteries, son zoo que ses deux plus grands clubs de football que sont le Beerschot et l’Antwerp.