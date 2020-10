Patrons et syndicats s’accordent sur des élections sociales inédites

Le vote par correspondance sera largement répandu parmi les 6.000 entreprises où s’organiseront les élections sociales. Et il sera facilité grâce à un accord intervenu entre les interlocuteurs sociaux.

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ! Il semble acquis désormais que les élections sociales qui se dérouleront du 16 au 29 novembre, s’effectueront à distance dans une majorité d’entreprises. Les interlocuteurs sociaux sont d’ailleurs parvenus à un accord sur l’organisation de ce scrutin initialement prévu en mai et reporté en raison du confinement. Un consensus salué par le nouveau ministre fédéral de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Les élections sociales concernent quelque 6.000 entreprises, au sein desquelles il faut installer ou renouveler 3.000 conseils d’entreprise et 6.000 comités pour la prévention et la protection au travail. La seconde vague de contaminations qui sévit depuis le début de l’automne a conduit les interlocuteurs sociaux à convenir d’aménagements de procédures afin de faciliter le vote électronique et le vote à distance. Un cadre légal sera établi, assure de son côté le ministre Dermagne.