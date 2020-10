Les pouvoirs spéciaux de retour en Wallonie

Mercredi, le parlement wallon a pour la seconde fois cette année accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement d’Elio Di Rupo (dans l’opposition, le PTB a voté contre). Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles devraient suivre très prochainement le même chemin. Pour rappel, les trois entités fédérées et le fédéral avaient déjà obtenu ces prérogatives inhabituelles entre mars et juin derniers. Qu’impliquent-elles ? Concrètement, l’exécutif wallon peut, à nouveau, adopter des dispositions qui modifient des normes législatives existantes, sans passer par la délibération parlementaire. Au printemps dernier, les pouvoirs spéciaux ont notamment été utilisés pour gérer les conséquences de la pandémie sur la vie économique et sociale (octroyer des aides financières d’urgence, empêcher les expulsions domiciliaires…).