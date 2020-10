Reconfinement? Même pas peur, mon libraire est prêt. Et proche

Je reste dans l’inquiétude que d’ici dix ou quinze jours, on nous demande de fermer », confirme Catherine Mangez, de la librairie Papyrus, à Namur. Mais l’inquiétude est relative : « On se rend compte que le livre et la lecture sont vraiment essentiels », et la coprésidente du Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB) sait qu’en cas de reconfinement, « on ne va pas du tout réagir comme en mars dernier : ni nous les libraires, ni la chaîne du livre dans son ensemble. En mars, non seulement nous avions dû fermer, mais toute la chaîne du livre était à l’arrêt. Continuer à s’approvisionner auprès des diffuseurs était compliqué. Cette fois, si on doit refermer, nous sommes tous prêts à faire des livraisons, du take-away, du conseil en ligne, par téléphone, etc. Tout le monde est bien mieux préparé. »