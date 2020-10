Alexander De Croo: «La Belgique est en confinement partiel»

Une réponse fédérale après une semaine de division. La Belgique avait montré son plus mauvais visage avec des annonces dispersées et difficilement compréhensibles entre la Wallonie, Bruxelles et finalement la Flandre hier soir. Le Premier ministre Alexander De Croo (VLD) veut montrer qu’il a repris la main. Dans un message vidéo, il annonce qu’un arrêté royal va être publié ce soir. Les règles seront désormais les mêmes partout, sauf en ce qui concerne le couvre-feu. Il reste fixé de minuit à 5 heures en Flandre versus de 22 heures à 6 heures du matin, au sud du pays. « Maintenant que le nord du pays s’est rallié, lui aussi, aux règles plus strictes qui s’appliquent au sport, à la culture et aux loisirs, la vie sociale est pratiquement mise à l’arrêt. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’avancer en ordre dispersé. Le seul combat à mener est celui contre le coronavirus. »