Alexander De Croo: «La Belgique est en confinement partiel» (vidéo)

L’ensemble des mesures anti-coronavirus seront harmonisées à l’ensemble du pays dès ce jeudi minuit, à l’exception du couvre-feu qui restera défini sur base régionale, a annoncé mercredi soir le Premier ministre Alexander De Croo dans un message vidéo diffusé sur les medias sociaux.

Maintenant que le gouvernement flamand s’est rallié aux mesures de limitation des contacts sociaux, « la vie sociale est pratiquement à l’arrêt ». « Le résultat est un confinement partiel », a-t-il ajouté. Un arrêté royal sera adopté et publié mercredi soir.

Celui-ci définira et harmonisera pour l’ensemble du pays les règles sanitaires dans les milieux culturels, sportifs, etc., qui devront être respectées partout, a précisé le chef du gouvernement. Seules les règles en matière de couvre-feu différeront encore au nord et sud du pays.