Semi-confinement dans une Allemagne qui a perdu le contrôle du coronavirus

La chancelière a annoncé des restrictions drastiques pour quatre semaines sans toutefois parler de couvre-feu. Les écoles, les crèches et les commerces restent ouverts. En revanche, il n’y aura plus de vie sportive et culturelle d’ici fin novembre.

Sauver la fête de Noël en famille ! Voici l’objectif du gouvernement Merkel après l’annonce d’un semi-confinement de quatre semaines à partir de lundi, soit deux jours plutôt que prévu initialement par le plan d’urgence de la chancelière face à « l’augmentation exponentielle » des cas de covid-19.

Si le couvre-feu reste tabou, les bars et les restaurants seront fermés (sauf pour la vente à emporter). Les sports collectifs sont interdits et les institutions culturelles fermées (cinémas, concerts et théâtres). Tous les déplacements non indispensables sont « déconseillés » et les chambres d’hôtel ne pourront plus être attribuées à des touristes. Toutes ces mesures seront reconsidérées dans deux semaines lors d’un « bilan intermédiaire »