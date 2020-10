Des procédures en justice contre l’État ont été annoncées ces derniers mois par des citoyens ayant perdu un proche durant la première vague et des membres du corps médical pointant des manquements graves dans la gestion de la crise sanitaire. On fait le point.

Des enfants qui ont perdu leurs parents âgés au début de l’épidémie de covid et veulent réparation, des médecins et des membres du corps médical qui estiment que l’État n’a pas fait son job en matière de prévention et de gestion de la crise sanitaire… Ces derniers mois, différentes procédures en justice contre l’État belge ont été annoncées et relayées dans les médias : ces plaintes ont-elles été déposées, reçues ?