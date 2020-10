Primoz Roglic sort de sa carapace

Il semblerait que cette Vuelta, aussi somptueuse que le Tour et le Giro se confine à un duel entre le Slovène de Jumbo, privée de Dumoulin, et l’Équatorien d’Ineos, emmené par… Froome.

Le tenant du titre n’a pas encore abdiqué. En s’imposant mercredi devant son principal adversaire, Richard Carapaz, au sommet de l’Alto de Moncalvillo, Primoz Roglic (qui fête ses 31 ans ce jeudi) s’est au contraire affirmé dans la peau du prétendant qu’il était le premier jour, après avoir battu… le même Carapaz. Sa défaillance de dimanche, sous le froid et la pluie, l’avait certes fait perdre du temps mais le Slovène, plus à l’aise sous le soleil, comme c’était le cas dans la région vinicole de Rioja a exprimé toute sa science du cyclisme et toutes ses facultés à pouvoir viser la victoire finale.