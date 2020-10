Teodorczyk de retour à Charleroi

Officiellement devenu Zèbre le dernier jour du mercato estival, en prêt depuis Udinese, Lukasz Teodorczyk n’a pas encore eu l’occasion de s’entraîner avec ses nouveaux équipiers. En cause : une blessure dans la zone pubienne qui l’a d’abord conduit à poursuivre sa rééducation en Italie avant de se rendre en Pologne pour les mêmes raisons. Le Polonais était de retour en Belgique ce mercredi et sera désormais pris en charge par les staffs technique et médical du Sporting.