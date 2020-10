Coronavirus: voici les règles qui s’appliquent partout en Belgique

Le nouvel arrêté ministériel, qui harmonise et actualise les règles à suivre pour l’ensemble du pays, dans le cadre de la pandémie de covid-19 a été publié au Moniteur belge en début de soirée. Les mesures entreront en vigueur à minuit. Histoire que chaque Belge sache à quoi s’en tenir, il s’agit bien des règles qui sont valables sur tout le territoire belge et non des mesures qui sont seulement de mise en Flandre, en Wallonie et/ou à Bruxelles, a-t-on précisé au cabinet de la ministre de l’Intérieur.

Les commerces

Les clients peuvent faire leurs courses pour une durée de maximum de 30 minutes. Une distance de 1,5 mètre doit être garantie entre chaque personne et un seul client est autorisé par 10m2. Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne. Des règles similaires doivent être appliquées dans les centres commerciaux.