Nicolas Gavory sait que le Standard a beaucoup à gagner à Benfica: «On ressent une pression positive»

Un déplacement à Benfica en Europa League n’est évidemment pas idéal pour permettre au Standard de gommer deux rencontres, deux défaites, qui ont touché le groupe dans sa fierté, dans son orgueil. C’est en plus avec un groupe affaibli par les absences, celles imposées par le coronavirus, que le club liégeois s’en va défier un club qui surfe sur la vague du succès. Mais pour Nicolas Gavory, le club liégeois n’a finalement rien à perdre à Lisbonne ce jeudi soir. « C’est vrai qu’on n’a pas montré la meilleure image du Standard sur ces deux derniers matches. On a vraiment à cœur de réagir, de rectifier le tir même si on sait que ce sera très compliqué. Benfica est une grosse équipe, c’est certainement le favori de ce groupe. Mais il y aura des coups à jouer, et on va les jouer à fond. » Il y en aura certainement peu, mais si le Standard parvient à retrouver une efficacité offensive, alors il pourra espérer quelque chose.