Europa League: le Standard à l’assaut d’un monument

Le Standard, qui affronte Benfica pour la première fois de son histoire, devra retrouver sa mentalité et sa justesse technique s’il entend ramener un résultat positif de Lisbonne et se relancer après le revers subi contre les Rangers. Face au leader de la compétition portugaise, la mission s’annonce ardue.

Franchir les portes de l’Estadio da Luz, de la Nova Catedral comme on dit à Lisbonne, c’est pénétrer l’âme et la légende de l’un des clubs de football les plus vénérés de la planète. Si l’on en croit les chiffres, Benfica ferait vibrer le cœur de 47 % des Portugais et compterait 14 millions de supporters à travers le monde. En foulant mercredi sur le coup de 20 heures la pelouse lisboète, Zinho Vanheusden et les Rouches ont pu se rendre compte, s’ils ne le savaient pas, que c’est un monument historique auquel ils s’attaqueront ce jeudi soir. Car même s’il est un peu rentré dans le rang sur la scène européenne, à l’image du revers enregistré le 15 septembre dernier au PAOK Salonique, au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions (2-1), Benfica reste Benfica. Avec une armoire à trophées qui déborde de 37 titres nationaux, de 26 Coupes du Portugal et de 2 Coupes d’Europe des clubs champions.