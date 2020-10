Alexander De Croo: la crise du covid est «un marathon qui durera encore au moins jusqu’à l’été prochain»

Le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié mercredi soir la crise du coronavirus de «marathon qui durera encore au moins jusqu’à l’été prochain» durant l’événement virtuel «Informele Top van Vlaanderen». «Les cinq premiers kilomètres, nous les avons parcourus au sprint et nous sommes dans le rouge», a-t-il illustré.

Ce «Sommet informel de la Flandre» réunit chaque année des centaines de décideurs du monde des affaires et des milieux politiques, culturels et universitaires. En raison de la crise sanitaire, la douzième édition a eu lieu en version virtuelle depuis le Oude Vismijn à Gand. Cette année, l’orateur principal était Ban Ki-moon, mais le sommet a également pu compter sur la participation de Paul Stoffels, président du groupe pharmaceutique Johnson &Johnson, et de la gynécologue et professeur belge Marleen Temmerman.