Un hommage aux morts de la rue retransmis en ligne et à la radio

Le collectif bruxellois Morts de la rue organise, comme chaque année depuis 15 ans, une cérémonie d’adieu aux personnes mortes en 2019 pour avoir connu la rue. Au vu de la situation sanitaire et de l’interdiction de rassemblements, l’hommage sera retransmis en ligne ce jeudi à 11 heures, via la page Facebook du collectif ou le lien suivant : http://bit.ly/ceremonie-homage-morts-de-la-rue. Elle sera également diffusée sur Radio Panik (105.4 FM) à partir de 13h.

En tentant de restituer des fragments de leur vie, Le Soir avait estimé que plus de 89 sans-abri sont morts l’an dernier, à Bruxelles et en Wallonie. Parmi ces décès, 62 ont eu lieu à Bruxelles, précise le collectif. Ils concernent des personnes âgées de 26 à 79 ans dont le parcours était souvent chaotique, fait de séjours en rue ou d’hébergement transitoire. Plus de la moitié d’entre elles avaient la nationalité belge. Trente-trois vivaient en rue au moment de leur décès et 10 étaient en logement. La majorité des décès est survenue à l’hôpital, mais 11 personnes sont mortes sur la voie publique.

Le collectif bruxellois attire l’attention sur le fait que vivre en rue est particulièrement difficile en cette période. Plusieurs associations ont délivré dès ce lundi des « attestations de non-hébergement » pour éviter aux SDF des ennuis avec la police pendant le couvre-feu imposé à 22 heures. La situation sanitaire a également compliqué les cérémonies d’adieu organisées par le collectif Morts de la rue, qui s’alerte de retours en arrière de la part des communes pour l’organisation de ces enterrements d’indigents.