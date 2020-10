Simon Mignolet après le match nul du FC Bruges face à la Lazio en Ligue des champions (1-1): «On aurait dû marquer deux ou trois fois»

Le FC Bruges compte quatre points sur six après son partage face aux Romains, et occupe la première place du groupe F avec son adversaire du soir.

Interrogé au micro d’RTL Sport après le partage du FC Bruges face à la Lazio en Ligue des champions, Simon Mignolet s’est montré satisfait du résultat, tout en regrettant les occasions gâchées. « Nous avons encaissé tôt, mais nous avons très bien joué. En deuxième mi-temps, on était la meilleure équipe et on aurait dû marquer deux ou trois fois. 4 points sur 6, je crois que ce n’est pas mal. La bonne nouvelle est que le Zénith n’a pas encore d’unités. Pour la troisième place, c’est déjà bien parti », a conclu le gardien du FC Bruges.