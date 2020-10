Ligue des champions: le Barça bel et bien au rendez-vous

L’affiche était alléchante, le Barça a répondu aux attentes. La Juventus, privée de Cristiano Ronaldo, moins (0-2). Dominateurs dans le jeu et profitant des décisions du VAR, les Catalans font un grand pas vers la qualification.

La joue encore rouge de la claque reçue lors du Clasico, le Barça se savait épié de toutes parts. Et, curieusement, au lendemain de la démission rendue par leur président Bartomeu, les Catalans ont donné la réplique idéale. Nécessaire. Les joueurs de Ronald Koeman ont pris le match à leur compte, multipliant les occasions d’entrée de jeu. Et c’est grâce à une frappe à distance d’Ousmane Dembele, auteur de son deuxième but cette saison que le Barça a rapidement mis la Juventus dans les cordes. Avant que Lionel Messi ne scelle le score dans les arrêts de jeu. Sans Cristiano Ronaldo, positif au Covid-19, les Bianconeri ont éprouvé toutes les peines du monde à bouger le bloc blaugrana, qui ne s’est finalement fait peur qu’à trois moments. Des moments qui auraient pu coûter très cher.