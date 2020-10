Coronavirus - AB Inbev pâtit de l'incertitude et de la volatilité du Covid-19

AB Inbev continue à faire face à l'incertitude et à la volatilité qui découlent de la pandémie de Covid-19, admet le groupe brassicole à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels. La société renonce au paiement d'un acompte sur le dividende 2020.

"Cette décision est conforme à notre discipline financière et donne la priorité à nos engagements de réduction de l'endettement, qui ont été affectés par la pandémie de Covid-19", explique AB Inbev dans un communiqué.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires (produits) a augmenté de 4%, à 12,8 milliards de dollars. Il est cependant en baisse de 6,8% sur les neuf premiers mois de l'année.

Les bénéfices subissent une forte baisse. Pour le 3e trimestre, le bénéfice normalisé attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev est de 1,58 milliard de dollars, une diminution d'environ 34% par rapport au 3e trimestre 2019. Le bénéfice par action affiche 0,52 dollar, pour 1,51 dollar un an plus tôt.

Face à la pandémie et aux mesures pour la combattre - fermeture des cafés et restaurants, voire des magasins, distanciation sociale... - AB Inbev investit dans ses capacités numériques. En digitalisant la relation avec ses clients et en investissant dans des plateformes de vente en ligne, notamment.