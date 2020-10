Bone Therapeutics cède sa filiale de production à Catalent

La biotech belge Bone Therapeutics cède sa filiale de production à la société américaine de sous-traitance pharmaceutique Catalent pour 12 millions d'euros, selon un communiqué diffusé jeudi. Cette opération doit permettre à Bone "d'optimiser et de réaliser des économies sur les opérations de fabrication d'ALLOB", son produit de thérapie cellulaire.

Catalent fera l'acquisition de la filiale de production de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics, Skeletal Cell Therapy Support SA, pour un produit brut de 12 millions d'euros. La finalisation de cette transaction est attendue en novembre 2020. Le prix d'achat des actions générera un produit brut d'environ 6 millions d'euros.

Par ailleurs, Bone Therapeutics et Catalent ont signé en parallèle un accord d'approvisionnement. L'entité de fabrication acquise par Catalent continuera à assurer la production d'ALLOB pour Bone Therapeutics et ses partenaires.

"Cet accord permettra ainsi à Bone Therapeutics d'accéder au réseau international de Catalent et à ses infrastructures de fabrication commerciale, assurant de fait l'optimisation continue, la durabilité et une envergure mondiale à la production d'ALLOB, tout au long de son développement clinique et en anticipation de sa commercialisation", note Bone Therapeutics.

La société basée à Gosselies publiera vendredi son résultat trimestriel.