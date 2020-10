Quand faut-il se faire enlever les amygdales?

Autrefois enlevées pour un oui ou pour un non, les amygdales ne font aujourd’hui l’objet d’une ablation que dans des circonstances précises. Cette intervention serait plus douloureuse chez l’adulte que chez l’enfant.

Il fût un temps où on les enlevait à tour de bras, mais aujourd’hui l’ablation des amygdales est loin d’être une opération systématique. Et pour cause, cet organe, d’apparence parfois inutile aux yeux du grand public, occupe une fonction importante. « Les amygdales appartiennent à ce qu’on appelle l’anneau de Waldeyer et sont disposées en cercle à l’entrée de la gorge. Elles forment une barrière défensive contre les germes et les agents pathogènes, ce tissu lymphoïde participe donc au développement de l’immunité au cours des quatre à cinq premières années de la vie d’un individu », explique Caroline de Toeuf, ORL aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Pour cette raison, on évitera donc généralement d’enlever les amygdales d’un enfant avant qu’il ait atteint cet âge.