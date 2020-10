LVMH et Tiffany de nouveau prêts à convoler, mais à moindre coût (2)

LVMH et Tiffany ont fait la paix et décidé de se marier à nouveau, après des fiançailles rompues en septembre, mais à moindre coût pour le géant mondial du luxe, a annoncé ce dernier jeudi.

LVMH devrait ainsi débourser 131,50 dollars par action du joailler américain, contre 135 dollars prévus au départ.

Les deux groupes ont "conclu ce jour un accord modifiant certains termes du contrat de fusion conclu en novembre 2019" et "aux termes de cet accord, le prix d'offre a été diminué et est désormais de 131,50 dollars par action et la certitude de réalisation de l'opération a été renforcée", détaille LVMH dans un communiqué.

Par rapport aux 16,2 milliards de dollars initialement prévus, cela représente "une réduction de l'ordre de 425 millions", a précisé à l'AFP une source proche du dossier". Soit un montant final d'environ 15,775 milliards d'euros.