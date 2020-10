Royal Dutch Shell redresse la barre au 3T et augmente son dividende

Le groupe anglo-néerlandais, qui se permet d'augmenter son dividende, a profité de prix du brut un peu mieux orientés cet été, mais encore très inférieurs à ceux de l'an dernier.

Les cours évoluent autour de 40 dollars à l'heure actuelle, alors qu'ils tournaient autour de 60 dollars un an plus tôt, ce qui avait permis à Shell de réaliser au troisième trimestre 2019 un bénéfice net bien plus élevé, de 5,9 milliards de dollars.

Malgré un rebond des prix après leur effondrement à partir de mars, le marché pétrolier reste déprimé par la faible demande d'or noir en raison de l'impact économique de la crise sanitaire.

Dans le même temps, l'offre reste abondante même si les pays de l'Opep et ses partenaires cherchent à limiter la production pour soutenir les cours.

Shell avait par ailleurs choisi de passer d'énormes dépréciations d'actifs au deuxième trimestre pour refléter l'état du marché, ce qui avait occasionné une perte géante de plus de 18 milliards de dollars.