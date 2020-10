Le chômage temporaire en baisse en septembre

En septembre, 6,4% des travailleurs belges ont presté au moins un jour de chômage, ressort-il des chiffres de l'entreprise de services de ressources humaines Acerta. Le pourcentage est en forte baisse par rapport au printemps et à l'été, mais il devrait repartir à la hausse en octobre après de nouvelles restrictions pour endiguer le coronavirus.

Les 6,4% de chômage temporaire comprennent tant le chômage économique que le chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus.

Il s'agit d'un recul important par rapport aux mois précédant les vacances d'été. La baisse est d'un peu moins de 60% par rapport au mois de juin, de plus de 75% par rapport au mois de mai, et de 81% par rapport au mois d'avril.

La baisse du nombre de personnes au chômage temporaire est attribuée par Acerta au renforcement des règles pour l'instauration de ce chômage. Le 1er septembre 2020, la mesure exceptionnelle du "chômage temporaire pour force majeure coronavirus" a en effet été limitée aux employeurs et aux secteurs les plus touchés, à savoir les employeurs contraints de fermer et ceux qui ont dû mettre au moins 20% de leur personnel au chômage temporaire pendant le 2e trimestre. Dans le même temps, la procédure pour invoquer le chômage économique classique a été quelque peu assouplie.