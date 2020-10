Le port du masque à l’école primaire dès l’âge de 6 ans en France: et en Belgique?

Par AFP et Belga

Face à une deuxième vague « brutale et soudaine »du Covid-19, Jean Castex s’est défendu jeudi à l’Assemblée de tout manque d’anticipation et a précisé les mesures de reconfinement, dont le port du masque étendu aux enfants du primaire dès l’âge de six ans.

Une recommandation du Haut Conseil

« Nous avions anticipé » la deuxième vague de l’épidémie, mais « aucun pays n’avait prévu qu’elle s’accélérerait de manière aussi soudaine et brutale », a insisté le Premier ministre Jean Castex, en ouverture du débat sur le reconfinement.

« Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d’élèves, conformément à l’avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique », a ajouté le chef du gouvernement.