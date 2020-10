Que faire si je suis malade ? C’est combien de jours, la quarantaine ? Quand dois-je me faire tester ? De nombreux citoyens se plaignent « de ne plus rien y comprendre ». Voici le guide pour y voir plus clair

Au moins jusqu’au 15 novembre prochain, vous ne serez plus testés – sauf exceptions – si vous avez été en contact étroit avec une personne contaminée au covid-19 et que vous ne présentez pas de symptôme de la maladie. Afin de vous aider à vous y retrouver, « Le Soir » a réuni toutes les informations disponibles actuellement pour répondre à un maximum de questions que vous pourriez vous poser. Un guide, le plus terre à terre possible, des bonnes pratiques à adopter.