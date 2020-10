Attaque au couteau en plein cœur de Nice: ce que l’on sait

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Au moins trois personnes ont été tuées, dont deux dans une église, jeudi en plein cœur de Nice lors d’une attaque au couteau dont l’auteur a été interpellé, suscitant le choc en France à la veille d’un reconfinement pour lutter contre le Covid-19. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre sur les lieux en fin de matinée.

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées dans l’église Notre-Dame, en plein centre de cette ville de la Côte d’Azur, selon des sources policières. Une troisième grièvement blessée, a réussi à fuir vers un bar, mais est également décédée, selon des souces policières.

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ». Les faits se sont déroulés vers 9h près de l’église Notre-Dame, à proximité d’une des artères les plus animées de la ville.