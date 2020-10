Nouveau showroom: Facq voit les choses en grand

Le plus grand showroom Facq de Belgique ouvrira ses portes le 3 novembre à Merelbeke, le long de la E40. Il regroupera tous les services proposés par le distributeur de matériel de chauffage et de sanitaires : un centre logistique, un service Collect & Go, un Contact Center et un Sanicenter. Ce qui impressionne, c’est la taille et l’architecture du bâtiment ; le terrain de plus de 3 hectares, sa surface de 30.000 m² et son rayonnage d’entrepôt de 1.400 tonnes font du site un endroit gigantesque. L’imposante façade mesure 300 mètres de long, 16 mètres de haut, pèse 600 tonnes et totalise 8.000 m² de verre.