Le salon Realty s’installe à Tour et Taxis

Le rendez-vous est pris pour les 16 et 17 septembre 2021. Le salon de l’immobilier belge Realty sera organisé pour l’occasion au sein de la Gare maritime de Tour et Taxis, à Bruxelles. On rappellera ici que l’organisateur Easyfairs avait annulé l’édition 2020 à cause du coronavirus. La première édition nouvelle formule s’était tenue en 2019 à Knokke. Realty fera donc son grand retour dans la capitale.